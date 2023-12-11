Подмосковье 11 декабря 2023, 14:28 Бутик-отель «Сенешаль» в Солнечногорске стал победителем международной премии White wedding awards Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Бутик-отель «Сенешаль» в Солнечногорске отличился на международной премии White wedding awards. Он удостоился престижной награды в номинации «Лучший бутик-отель для свадеб».

Отель работает на территории округа уже более 11 лет. Его отличает удобное местоположение, красивые виды на озеро Сенеж, большой выбор локаций для съемок. Там также есть ресторан с блюдами от шеф-повара и современный спа-комплекс. Сотрудники помогают молодоженам в организации свадебных церемоний и банкетов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Со стороны администрации нашего муниципалитета мы продолжаем создавать комфортные условия и оказываем поддержку туристическому бизнесу, благодаря чему объекты размещения, отели и базы отдыха выходят на более качественный уровень предоставления услуг для гостей», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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