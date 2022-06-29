Burger King и KFC перейдут на напитки от «Черноголовки»

Сети ресторанов Burger King и KFC теперь будет продавать напитки от российских производителей.

Компания «Черноголовка» одна из первых в начале 2022 года заявила о готовности заменить импортные газировки.

«Сеть ресторанов Burger King и KFC переходят на напитки, производимые группой компаний „Черноголовка“ флагманский завод которой, расположен в Московской области. Уже в ближайшее время в сети Burger King и KFC в меню появятся несколько видов напитков от „Черноголовки“», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

На сегодняшний день у группы компаний «Черноголовка» восемь производственных площадок. Они находятся в Черноголовке, в Электростали, в Новосибирске, Краснодаре, в Оренбурге и на Алтае. Объем производства группы компаний за 2021 год составил почти 600 тысяч тонн напитков.

По итогам слепых дегустаций кола от «Черноголовки» набрала наибольшее количество голосов от потребителей.

Воду для своей продукции компания добывает из Гжельско-Ассельского водоносного горизонта с глубины 170 метров. Это вода очищается природными фильтрами.