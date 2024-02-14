Подмосковье 14 февраля 2024, 12:50 Бурение скважин для откачки газа началось на закрытом полигоне «Лесная» в Серпухове Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО

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Устройство системы дегазации началось на закрытом полигоне «Лесная» в Подмосковье. К концу апреля здесь пробурят более 4,7 тысячи скважин для откачки свалочного газа.

«Подрядная организация АО МСУ-1 приступила к устройству системы дегазации и бурению газосборных скважин. На объекте предусмотрено устройство вертикальных скважин в количестве 4751 единиц. Окончание работ по бурению скважин планируется в конце апреля. Сейчас работы по рекультивации полигона преодолели отметку в 50%», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Министр предупредил, что в связи с бурением скважин возможно появление неприятного запаха сероводорода на близлежащей территории. Устройство системы дегазации проводится вместе с запусками факельных установок, которые будут утилизировать свалочный газ.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

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