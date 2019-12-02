Бунт таксистов. Забастовка части водителей в Пушкино переросла в конфликты и угрозы

Несколько дней пушкинские таксисты получают ложные заказы. Через телефон или планшет приходит обычный вызов, но когда водитель приезжает по адресу, пассажира нет, а номер телефона не отвечает. В итоге — потраченный бензин, потерянное время и, конечно же, деньги. За день приходит до 10-ти фейковых вызовов. Мошенники используют незарегистрированные сим-карты или приложение для компьютера, поэтому поймать их очень сложно. Кто стоит за подобными провокациями, разбирался корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

«Эти заказы, они очень сильно мешают работе. По той простой причине, что эти заказы приходят в самые пиковые часы. И водителю приходится тратить бензин, нервы для того, чтобы отстоять 10-15 минут без работы. В самые пиковые часы работы нет», — говорит управляющий таксопарком Роман Горбунов.

Источник фото: телеканал «360»

Оказалось, ложные вызовы отправляют другие таксисты. Они не довольны политикой агрегаторов, с которыми работают. И таким образом требуют, чтобы «Яндекс. Такси» снизил комиссию за сотрудничество. Сами забастовщики в часы пик не принимают заказы, не выходят на линию, собираются вместе и устраивают бойкот. На машины конкурентов расклеивают листовки с призывами к забастовке, забрасывают сообщениями в мессенджерах. Проще говоря, не дают спокойно работать.

«В этих забастовщиках собрались либо те, которые никуда не могут устроиться, то есть заблокированные, попавшие водители в черный список, которые не могут зарабатывать, оставшиеся за бортом. Это провокация, абсолютно точно, но, тем не менее, страдают люди», — сказал председатель профсоюза водителей такси Андрей Кудинов.

Недовольные таксисты не хотят возить пассажиров по нынешним тарифам. Но большинство перевозчиков уверены — цена за их услуги адекватная. Если работать 8 часов в день, выходит около трех тысяч рублей чистой прибыли. Участвовать в бойкоте они не хотят, поэтому получают угрозы, кому-то уже прокололи колеса.

Источник фото: телеканал «360»

До сих пор протестующие не делали никаких официальных заявлений, не выдвигали требований. Весь протест сводится к тому, чтобы помешать работать другим. Общественники призывают пострадавших таксистов идти в полицию. Угрозы и испорченные покрышки — повод для подачи заявления.

Источник фото: телеканал «360»

«К нам поступают постоянно заявления от парков, более того, по нашей информации, водители планируют обратиться с заявлением в прокуратуру, в другие силовые органы с просьбой разобраться в этой ситуации. Поскольку были примеры и личных угроз», — сообщил директор общественного совета по развитию такси в регионах РФ Александр Шмигидин.

Источник фото: телеканал «360»

Пока таксистов пытаются втянуть в забастовку, страдают пассажиры. Из-за того, что одни едут по ложным адресам, а другие участвуют в сборищах, люди не могут добраться на такси на работу или домой.

Источник фото: телеканал «360»

Общественники призывают таксистов не поддаваться на провокации и не ввязываться в вымышленный конфликт. А все проблемы решать через общественный совет или органы правопорядка.