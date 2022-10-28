Бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции отменили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 18:58 Бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции отменили в Подмосковье Публичное достояние

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Жителям Подмосковья больше не нужно приносить бумажные справки 095/у о болезни ребенка в кружки и секции. Эти данные будут автоматически отображаться в электронной системе учреждения дополнительного образования. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что интеграция системы ЕМИАС, Школьного портала и системы допобразования Московской области позволяет передавать сведения в автоматическом режиме.

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«Мы продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Теперь родителям не надо тратить время и относить справку о болезни ребенка в кружки или секции, а врачу заполнять бумажную форму. Все происходит онлайн. Электронная справка о болезни автоматически отображается в электронной системе учреждения дополнительного образования», — рассказала Светлана Стригункова.

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В Подмосковье благодаря развитию проекта «Онлайн-поликлиника» в электронном виде на региональном портале госуслуг можно оформить пять видов медицинских справок: об отсутствии контактов, для абитуриентов, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение, для лагеря и сертификат о проведенных прививках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно, в ней будут лечить свыше 30 тысяч человек.