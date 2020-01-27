Бульвар Золотого в Черноголовке превратят в парк к концу года. Специально для пешеходов и велосипедистов

Студия Артемия Лебедева придумала новый вид бульвара имени Золотого в Черноголовке. Местные называют его «сквериком» и ходят туда прогуляться среди деревьев или отдохнуть на лавочке. А скоро там еще появятся арт-объекты, фонтан прямо из земли, кафешки и велодорожки. Как изменится бульвар — в материале «360».

Источник фото: сайт студии Артемия Лебедева

Наполнить жизнью

«Изменятся внешний вид бульвара и его общее состояние. Сейчас там практически ничего нет. Есть только скамеечки, а там будет комплексное благоустройство с зонами для молодежи, для пожилых. Будет благоустроена мемориальная зона. Бульвар наполнится жизнью», — рассказала «360» помощник главы Черноголовки Елена Морозова.

Пока что студия Лебедева представила концепцию парка. Проект предстоит доработать, прежде чем на бульваре начнут ремонт. Морозова отметила, что завершить реконструкцию планируют уже во второй половине 2020 года.

По ее словам, благоустройства бульвара давно ждут жители — они же помогли понять, как изменить место. Например, в городе сейчас одним из самых популярных средств передвижения является велосипед, но благоустроенных дорожек не хватает. После реконструкции бульвара жители смогут пересекать центр Черноголовки по велодорожкам в парке.

Источник фото: сайт студии Артемия Лебедева

Морозова рассказала, что им хотелось создать не просто стандартный бульвар, а обеспечить жителей именно тем, что нужно конкретно в Черноголовке.

«На этом бульваре исторически располагались скамейки-качели, и они уже пришли в негодность. Их пришлось демонтировать, потому что они стали аварийно опасными. Жителям хотелось, чтобы они там появились. И эта концепция учитывает это пожелание. Там планируется расположить современные качели — не детские, а взрослые. На них будет приятно проводить время в любую погоду, они будут накрыты навесами», — отметила Морозова.

Она рассказала, что на бульваре появятся научные объекты, интересные для школьников. Так обыграют то, что Черноголовка является наукоградом и практически каждый четвертый житель города имеет отношение к науке. Тематическими сделают и детские площадки.

Источник фото: сайт студии Артемия Лебедева

Бульвар имени Золотого в Черноголовке традиционно становится центром мемориальных мероприятий, там расположен обелиск павшим воинам. И эта зона в концепции тоже обыграна.

«Сейчас во время празднования не очень удобно собираться большому количеству людей, потому что по центру расположены газоны, которые вытаптываются и все спотыкаются о бордюры. В концепции предложено оптимизировать это пространство и расположить там временную сцену, которая в городе есть, чтобы проводить локальные праздники в удобном формате», — добавила Морозова.

Источник фото: сайт студии Артемия Лебедева

Центр для пешеходов

Глава Черноголовки Олег Егоров отметил важность проекта для города. По его словам, если в каких-то городах появляются новые общественные пространства, то для Черноголовки это станет первым.

«Вся земля находилась в федеральной собственности. При поддержке правительства Московской области и лично губернатора землю удалось передать, и делаем теперь бульвар Золотого. Это раньше был тупиковый бульвар. Сейчас с учетом развития прилегающих территорий он становится транзитной зоной, будут пешеходы ходить по нему», — заключил Егоров.