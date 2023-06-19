Подмосковье 19 июня 2023, 12:57 Бульвар, сквер и два лесопарка благоустроят в Балашихе в 2023 году

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Четыре зоны отдыха благоустроят в Балашихе в 2023 году. Это бульвар на Пролетарской улице, сквер на улице Лесные поляны и два лесопарка — Ольгинский и «Пехорка-лес».

Лесопарки благоустроят по губернаторской программе «Парки в лесу», а бульвар и сквер — по итогам голосования жителей Балашихи на портале «Добродел».

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«В программу губернатора „Парки в лесу“ вошли сразу две наши территории. Это был для нас своеобразный вызов. Во-первых, объем работ, во-вторых, особенности программы. Благоустройство лесных территорий имеет ряд нюансов — в первую очередь лес должен оставаться лесом. Никаких капитальных строений, асфальта, вырубки деревьев», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что сегодня благоустроено более 20 парков и скверов почти во всех микрорайонах города. В будущем также планируется облагородить Кучинский лесопарк и соседние усадьбы.

«Большое количество (жителей региона — прим. ред.) обращает внимание на благоустройство — городской парк или парк в лесу, сквер. Все это востребовано», — отметил во время обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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