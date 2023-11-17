17 ноября 2023, 11:42
Бульвар Победы благоустроят в Ступине в 2024 году
Благоустройство бульвара Победы завершится в Ступине в 2024 году. Там разместят качели с подсветкой, детскую площадку, а также место для занятий спортом.
Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на бульваре создадут светлое и просторное пространство для комфортного отдыха.
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«В проекте мы предлагаем сохранить основную пешеходную аллею, при этом расширяя центральную полосу озеленения. Также на главной аллее будут располагаться скамейки и городские качели с подсветкой в качестве основной точки притяжения», — сказал он.
Памятники, расположенные на бульваре, объединят в одну мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. На территории также появятся детская и спортивная площадки, теннисные столы и качели.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.
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