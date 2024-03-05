Подмосковье 05 марта 2024, 21:07 Бульвар от Егорьевского шоссе до завода «Объединение Гжель» благоустроили в Раменском округе Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство бульвара от Егорьевского шоссе до главного входа завода «Объединение Гжель» полностью завершилось в Раменском городском округе. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, общая площадь благоустроенной территории составила более трех гектаров.

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«В рамках проведенных работ провели реконструкцию центральной площади перед администрацией, Мемориальной зоны, обустроили бульвар, протяженностью один километр, и ярмарочную площадь», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На бульваре уложили тротуарную плитку, расставили удобные скамьи и установили урны для мусора. На площади возле здания администрации обустроили уютный сквер. Возле бульвара установили клумбы с многолетними цветами.

Также на бульваре появилась современная система уличного освещения и камеры видеонаблюдения.

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