Подмосковье 06 сентября 2023, 13:58 Бульвар «Молодежный» в Мытищах реконструируют к 30 ноября пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Работы по благоустройству начались на бульваре «Молодежный». Здесь появятся две новые детские площадки

Сейчас рабочие занимаются демонтажем старой детской игровой площадки и тротуара. К концу ноября на бульваре обновят пешеходные дорожки, сделают площадки для занятия спортом на свежем воздухе и установят новое освещение и МАФы.

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Весной следующего года рабочие проведут озеленение зоны отдыха.

Территорию обустраивают по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Мытищи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.

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