Подмосковье 07 июля 2023, 12:20 Бульвар Маяковского в Жуковском благоустроят к сентябрю

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Благоустройство бульвара Маяковского в Жуковском выполнили наполовину. Полностью завершить работы планируют к сентябрю.

Как рассказали в Минблагоустройстве Подмосковья, работы затронут территорию от улицы Горького до улицы Пушкина. По словам главы ведомства Михаила Хайкина, объект выбрали в ходе голосования в прошлом году. Обновление территории высказались более четырех тысяч человек.

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«Весной мы приступили к работам и уже сделали почти половину из запланированного. К осени горожане получат комфортное пространство для прогулок и отдыха», — сказал он.

Благоустройство проведут на территории 3,7 гектара. Там появятся асфальтированные проезды и удобные тротуары, а также малые архитектурные формы, места отдыха, системы освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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