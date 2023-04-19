Подмосковье 19 апреля 2023, 18:58 Бульвар Маяковского в Жуковском благоустроят к осени министерство благоустройства

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В Жуковском приступили к благоустройству бульвара Маяковского. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и завершатся к осени.

«Строители приступили к благоустройству бульвара Маяковского от улицы Горького до улицы Пушкина. В прошлом году за обновление данного участка выступили более 4,2 тысячи жуковчан в ходе общероссийского голосования за объекты городской среды», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на бульваре появятся асфальтовые проезды и тротуары. Для удобства жителей на территории разместят малые архитектурные формы: скамейки, фонари и урны. Пространство также станет безопаснее: для этого там установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, бульвар озеленят, высадив яблони с белыми цветами.

Сейчас на территории ведутся подготовительные и демонтажные работы.

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