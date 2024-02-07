07 февраля 2024, 15:05
Бульвар Чехова благоустроят в Подмосковье в 2024 году
Благоустройство бульвара имени Чехова запланировали в Подмосковье в 2024 году. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«На бульваре появится фонтан с арт-объектом по мотивам произведения „Чайка“. В зоне отдыха под навесом появится уличная библиотека, где все желающие смогут почитать книги как в бумажном, так и электронном варианте», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Проектом предусмотрено сохранение всех транзитных и пешеходных маршрутов. Со стороны улицы Чехова будет располагаться главная входная группа, а на протяжении всей аллеи разместят арт-объекты.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.
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Благоустройство
Чехов
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