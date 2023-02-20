Подмосковье 20 февраля 2023, 11:31 Бульвар Болотова благоустроят в Пущине в 2023 году

Читать 360tv в

Работы по обновлению бульвара Болотова проведут в Пущине в 2023 году. Решение о благоустройстве территории было принято вместе с жителями.

«Восемьдесят семь процентов жителей высказались за то, что бульвар требует существенного обновления. При этом 78% сказали, что необходимо сохранить его исторический облик», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Реклама

Главной особенностью бульвара станет аллея с тематическими клумбами. На них высадят цветы и растения, описанные Андреем Болотовым — ученым, в честь которого назван бульвар. Там также появятся информационные стенды с биографией ботаника.

Реклама

Согласно проекту, на бульваре обустроят зоны тихого отдыха со скамейками, навесами, стеллажом для буккроссинга и доступом к сети вай-фай. Территорию также очистят от сухостоя, а существующие деревья будут сохранены. На бульваре разместят качели, шахматный столик, бетонные скамьи с деревянным настилом и контейнеры для мусора. Отдых сделают комфортным и для маломобильных групп населения — для них оборудуют пандусы и дополнительное освещение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».