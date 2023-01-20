20 января 2023, 16:18
Буклю из Подмосковья выписали из клиники в Дубне
Найденную в Дубне сову выписали из больницы
Обнаруженную в Дубне сову выписали из клиники. После длительного лечения и реабилитации птицу переселили в мини-зоопарк под Талдомом.
Сову обнаружили ученые Дубны, она находилась в плачевном состоянии. Птица была истощена, ранена и не могла даже стоять.
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Ветеринары выхаживали серую неясыть около полутора месяцев. Они пришли к выводу, что, скорее всего, птица была домашней, а значит, выпускать ее на волю — опасно.
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Теперь птице подыскали новый дом, она полностью здорова, ходит и летает.
Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы. В Московской области она распространена широко, но обитает главным образом в тех районах, где сохранились старые усадебные парки и широколиственные леса.
Дубна
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