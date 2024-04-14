14 апреля 2024, 20:39
Букины из Ступина приняли участие во всероссийском конкурсе «Семья года»
Семья Букиных из городского округа Ступино приняла участие во всероссийском конкурсе «Семья года». На протяжении 28 лет они издают семейный журнал.
История любви Ирины Александровны и Ивана Александровича зародилась 40 лет назад. Они познакомились на студенческой вечеринке в Химках и с тех пор живут душа в душу. За эти годы успели воспитать троих дочерей, построить дом, теперь нянчат внуков. В чем секрет крепких и дружных семейных отношений — Букины рассказали съемочной группе телеканала «360».
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Двери их дома открыты для гостей, и самовар наготове. У Букиных всегда шумно, весело, звучат детские голоса.
«Ну если тапочки не там поставил, чай не тот налил... А так какие ссоры? Нет ссор. Мы идем друг другу постоянно на уступки. Надо понимать просто друг друга и все», — поделился секретом семейного счастья Иван Букин.
Сложности закаляют, признаются супруги, но любовь — превыше всего. При этом Букины уже на протяжении 28 лет издают собственный семейный журнал. За эти годы успели воспитать трех дочерей, а теперь нянчатся с внуками.
Букины любят путешествовать, устраивают тематические праздники, например вместе лепят пельмени. А чтобы каждое счастливое мгновение осталось в истории, решили издавать журнал.
«Пришла такая идея — создать свой семейный альбом, который будет хранить историю нашей семьи. Мы — Букины. А улица у нас — Рябиновая. Поэтому наш журнал называется „Букирябушка“», — рассказала Ирина Букина.
Первый номер вышел 28 лет назад. Сначала семейную летопись вела старшая дочь — Ольга.
«Вот, видите, это нас из роддома встречают. Кто подписан, тот и рисовал. Написано „Оля“, значит, Оля рисовала», — поделилась Ирина Букина.
Теперь Букины печатают книги, на страницах которых бережно хранят трогательные семейные истории. Они с гордостью говорят: мы — химическое поколение. Дочери тоже пошли по стопам родителей и увлеклись точной наукой. А формула счастья у семьи проста.
«Любить жизнь, любить друг друга и любить людей вокруг», — отметила дочь Ирины и Ивана Букиных Алена Москалева.
В этом году Букины отметят 40 лет совместной жизни. Праздновать отправятся на Камчатку. А еще в честь юбилея решили поучаствовать в конкурсе «Семья года». Заявку на участие в номинации «Золотая семья» уже отправили, дело осталось за малым — подготовить яркую презентацию и попытаться победить.
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