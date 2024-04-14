Подмосковье 14 апреля 2024, 20:39 Букины из Ступина приняли участие во всероссийском конкурсе «Семья года»

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Семья Букиных из городского округа Ступино приняла участие во всероссийском конкурсе «Семья года». На протяжении 28 лет они издают семейный журнал.

История любви Ирины Александровны и Ивана Александровича зародилась 40 лет назад. Они познакомились на студенческой вечеринке в Химках и с тех пор живут душа в душу. За эти годы успели воспитать троих дочерей, построить дом, теперь нянчат внуков. В чем секрет крепких и дружных семейных отношений — Букины рассказали съемочной группе телеканала «360».

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Двери их дома открыты для гостей, и самовар наготове. У Букиных всегда шумно, весело, звучат детские голоса.

«Ну если тапочки не там поставил, чай не тот налил... А так какие ссоры? Нет ссор. Мы идем друг другу постоянно на уступки. Надо понимать просто друг друга и все», — поделился секретом семейного счастья Иван Букин.

Сложности закаляют, признаются супруги, но любовь — превыше всего. При этом Букины уже на протяжении 28 лет издают собственный семейный журнал. За эти годы успели воспитать трех дочерей, а теперь нянчатся с внуками.

Букины любят путешествовать, устраивают тематические праздники, например вместе лепят пельмени. А чтобы каждое счастливое мгновение осталось в истории, решили издавать журнал.

«Пришла такая идея — создать свой семейный альбом, который будет хранить историю нашей семьи. Мы — Букины. А улица у нас — Рябиновая. Поэтому наш журнал называется „Букирябушка“», — рассказала Ирина Букина.

Первый номер вышел 28 лет назад. Сначала семейную летопись вела старшая дочь — Ольга.

«Вот, видите, это нас из роддома встречают. Кто подписан, тот и рисовал. Написано „Оля“, значит, Оля рисовала», — поделилась Ирина Букина.

Теперь Букины печатают книги, на страницах которых бережно хранят трогательные семейные истории. Они с гордостью говорят: мы — химическое поколение. Дочери тоже пошли по стопам родителей и увлеклись точной наукой. А формула счастья у семьи проста.

«Любить жизнь, любить друг друга и любить людей вокруг», — отметила дочь Ирины и Ивана Букиных Алена Москалева.

В этом году Букины отметят 40 лет совместной жизни. Праздновать отправятся на Камчатку. А еще в честь юбилея решили поучаствовать в конкурсе «Семья года». Заявку на участие в номинации «Золотая семья» уже отправили, дело осталось за малым — подготовить яркую презентацию и попытаться победить.

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