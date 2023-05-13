Подмосковье 13 мая 2023, 05:29 Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и бронзу на международном турнире в Киргизии Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Спортсменки из Подмосковья Екатерина Букина и Вусала Парфианович завоевали золотую и серебряную медаль соответственно на международном турнире по вольной борьбе, который состоялся в столице Киргизии, городе Бишкеке. Об этом сообщила пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото в весовой категории до 76 килограммов выиграла чемпионка Европы 2020 года и призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Екатерина Букина.

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Второе место в категории до 72 килограммов заняла обладательница серебряных медалей молодежных первенств Европы и мира Вусала Парфианович. В поединке за победу подмосковная спортсменка уступила представительнице Киргизии.

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