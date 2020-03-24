Букеты из туалетной бумаги и гречки начали продавать в Солнечногорске

В одном из цветочных магазинов Солнечногорска стали продавать необычные букеты. Классические тюльпаны и розы на витринах потеснили рулоны туалетной бумаги. Именно из нее, гречки, гороха и даже тушенки начала создавать композиции местный флорист Аида Шрамова.

По мнению девушки, это особенно актуально во время пандемии коронавируса, когда в магазинах резко взлетел спрос на крупы и товары первой необходимости. Средняя цена ее нестандартных букетов — около тысячи рублей. На оформление флорист тратит полчаса. Дизайн предлагает любой, вот только смельчаков пока что не так много.

Источник фото: телеканал «360»

А еще — дизайнерские защитные маски

Ситуация вокруг коронавируса привнесла изменения и в жизнь ценителей моды. Мировые звезды стали носить защитные маски лучших брендов. Поймали волну и солнечногорские дизайнеры. Так, например, Люция Тихомирова сшила десяток таких изделий и начала продавать их по двести рублей за штуку.

Я решила сделать небольшую коллекцию для себя и знакомых, поскольку навык шитья есть с детства. Раньше у меня было свое ателье, поэтому какие-то запасы ткани сохранились Люция Тихомирова дизайнер.

Источник фото: телеканал «360»

В наличии модели на любой вкус. Есть даже из шелка. Дизайн разный: однотонный, в цветочек или, например, с пайетками. Маски можно стирать, гладить и использовать повторно. Они подходят для всей семьи.