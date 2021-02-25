Буйволы придут в Подмосковье с новыми инвесторами

Московская область занимает верхние строчки различных сельскохозяйственных рейтингов, но не останавливается на достигнутом. Власти привлекают инвесторов, которые развивают новые направления. Например, скоро в регионе появятся буйволы и начнется производство их молока. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью Сергею Минаеву на «360».

«У нас работают все земли, что радует. Мы вовлекли в оборот, потому что нужны корма для животных. Мы растем по молоку. Конечно, все, что связано с закрытыми грунтами, — теплицы, у нас очень серьезный прогресс. Мы, считайте, в тройке лидеров в стране по производству овощей сейчас. У нас фруктовые проекты ведутся — клубника, ягода», — отметил Андрей Воробьев.

Несмотря на мощное собственное производство, в Подмосковье можно купить и зарубежные продукты — никто не запрещает узбекский огурец или азербайджанский помидор.

Кроме выращивания овощей, фруктов и растений на корм для животных, регион развивает другие сельскохозяйственный отрасли. Некоторые из них довольно необычные — например, производство молока буйволов, которое скоро появится на территории Подмосковья.

«Мы активно стимулируем переработку сыра, как у фермеров малые хозяйства, так и крупные заводы. Мы в ближайшие три года выйдем, я думаю, на первое место по производству сыров. Это за собой влечет огромное потребление молока — очевидная вещь. Вот сейчас у нас пришли новые инвесторы — буйволов хотят завозить сюда, для того чтобы тоже получать молоко», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Город, в котором хочется жить

Губернатор подчеркнул, что сельское хозяйство приживается только в одном случае — если оно умное и передовое. Проекты приходят отовсюду, нет никаких региональных ограничений. Подмосковье старается создавать различные программы поддержки для профессионалов.

«Их много не бывает — этих программ. Но самых ценных, лучших по профессии выцеливаем, приглашаем к нам — добро пожаловать. И глава муниципалитета головой отвечает за новые кадры, за лучшие кадры. Потому что если у тебя в городе лучшие врачи, лучшие учителя, значит, лучшие школы и профессиональные клиники. Это значит, в твоем городе хочется жить», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев отметил, что каждый житель понимает комфорт по-своему — все зависит от того, какой уклад жизни ему нравится. При этом каждая территория имеет индустриальный парк с исключительно экологически чистыми предприятиями, «потому что в Подмосковье мы не позволим строить грязное предприятие».

Регион ищет отдельный подход к молодежи, чтобы понять, какие нужды есть у подрастающего поколения, и дать им стимул развиваться на своей малой родине, не переезжая в другие субъекты страны. При этом самое главное, чтобы сам молодой человек знал, куда он хочет пойти.

«Это вот первая задача, которую нам нужно [решить] вместе с молодыми ребятами. Мы стараемся разговаривать, понять, куда вы, ваша компания школьников, тинейджеров или чуть постарше…Что мы должны обеспечить? Кино, дискотеку, театр, музей? Кто-то хочет компьютер, который может позволить ему программированием заниматься серьезным, а кто-то хочет тягать штангу. И то, и другое хорошо», — заключил Андрей Воробьев.