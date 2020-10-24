Буйволиное молоко начнут производить в Наро‑Фоминске
«Создание молочного комплекса в Наро-Фоминске — масштабный проект, который поможет экономическому развитию округа и предоставит людям возможность работать рядом с домом. За время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступят 1,16 миллиарда рублей налогов, будет создано 120 рабочих мест», — передал сайт «Радио 1» слова министра имущественных отношений Московской области Наталья Адигамовой.
По предварительным данным, строительство начнется в 2021 году. В будущем комплекс сможет давать в год 30 тысяч тонн коровьего и две тысячи тонн буйволиного молока высшего сорта.
В середине сентября были названы лучшие сыроварни Подмосковья. Первая в списке стоит «Экодеревушка». Она расположена в селе Парфентьево Коломенского городского округа. Также вкусный сыр можно найти в деревне Мошницы городского округа Солнечногорск.