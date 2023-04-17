Подмосковье 17 апреля 2023, 17:33 «Будут хорошим подспорьем». Возможность безвозмездно получить землю появится у гериатров в Подмосковье Возможность безвозмездно получить землю появится у гериатров в Подмосковье Екатерина Мишина, фотограф пресс-службы администрации Солнечногорска

Читать 360tv в

Врачам-гериатрам могут предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование в Московской области. Такую возможность обсудила уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская в Солнечногорске.

Врачи-гериатры помогают справляться с проблемами, связанными с возрастом, например сниженной мобильностью, плохой памятью, социальной изоляцией и депрессией.

Реклама

«Такие специалисты очень нужны, и их необходимо поддерживать. Дополнительные меры поддержки, такие как предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, будут хорошим подспорьем для них, — заявила Фаевская.

В разговоре поучаствовали депутаты Московской областной думы, представители региональных министерств социального развития и здравоохранения и других профильных ведомств.

Гериатрическая служба предназначена для пожилых людей. Она подразумевает работу гериатров, медсестер, физиотерапевтов, психологов, социальных работников и других.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что новый подход к организации забора крови в поликлиниках Подмосковья помог сократить время ожидания в очереди до 10 минут.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».