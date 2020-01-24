Будущим сотрудникам МВД показали работу подразделения в Балашихе

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» познакомились с работой полиции.

Студенты факультета правоохранительной деятельности познакомились с будущей профессией. В следующем году выпускаться — самое время определиться, куда пойти служить. Вот уже четвертый год подряд колледж «Энергия» участвует во всероссийской акции «Студенческий десант», когда будущим специалистам не только рассказывают, но и показывают, чем им предстоит заниматься.

Источник фото: телеканал «360»

Алена Чуженькова — уже командир взвода. В звании вице-сержант. У нее в подчинении 25 человек. Стать полицейским никогда не мечтала, скромно говорит, что «так получилось».

«Я просто узнала об этом колледже, в котором я сейчас учусь, и поступила туда. Сейчас у меня в приоритете стоит сдать экзамены — далее пойти на практику летом в этот отдел», — рассказала Алена Чуженькова, студент «Подмосковного колледжа «Энергия».

Студентам рассказали об условиях работы в подразделении, о поступлении в московский университет МВД и о том, в каких направлениях могут развиваться — это и следствие, и дознание, и оперативно-розыскной отдел.

Своим опытом поделилась эксперт-криминалист. Она показала содержимое чемодана — неотъемлемого спутника выездов на места преступления, а кинолог продемонстрировала навыки и умения своего четвероногого сослуживца.

Познакомили студентов и с историей подразделения, их боевыми заслугами. В отделе есть большой музей славы. Такие встречи помогают ребятам окончательно принять решение о будущем месте работы. Алена с ним уже точно определилась.

Источник фото: телеканал «360»

«После колледжа я хочу устроиться, скорее всего, в этот отдел в Железнодорожном подразделении. Я буду работать с детьми, вызволять детей из неблагополучных семей, помогать им, также выводить детей из плохих ситуаций. Допустим, наркотики или алкоголь, помогать им психологически, выводить их из этого тяжелого положения», — поделилась студентка.

За годы сотрудничества управления с колледжем в отдел полиции Железнодорожного пришли на службу десятки выпускников «Энергии».

«Данное мероприятие мы стараемся проводить ежегодно, даже более. Мероприятие, конечно, важное потому, что нынешнее поколение подрастает, к нам на смену должно приходить более образованное, более целеустремленное и профессиональное поколение», — отметил Сергей Герасимов, инспектор отдела полиции микрорайона Железнодорожный.