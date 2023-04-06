Подмосковье 06 апреля 2023, 17:45 Будущий МЦД-4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково Аэроэкспресс

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Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) свяжет аэропорты Внуково и Шереметьево. Также они соединят Апрелевку и Балашиху.

Запуск МЦД-4 запланировали на осень. Диаметр пройдет через центр Москвы и три крупных ТПУ — «Тестовская», «Белорусская», «Савеловская». Здесь уже останавливаются поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы, которые везут в Шереметьево.

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Например, из Внуково в Шереметьево можно будет добраться будут аэроэкспрессе. Сначала до Аминьевской, далее — по МЦД-4 до Белорусской, оттуда — на аэроэкспрессе.

«С севера до аэропорта Внуково по МЦД-1 до Савеловской, далее — по МЦД-4 до Аминьевской, оттуда — на аэроэкспрессе; от Москва-Сити в оба аэропорта: с Тестовской по МЦД-4 до Аминьевской, далее — на аэроэкспрессе во Внуково или сразу на аэроэкспрессе в Шереметьево», — пояснили в минтрансе Подмосковья.

Поездка на аэроэкспрессе и МЦД займет примерно 1,5 часа. При этом на такси, особенно в часы пик, может занимать 2,5 часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.

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