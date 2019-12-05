На мемориале «Героям-панфиловцам» будущих солдат из Волоколамского городского округа проводили в армию под залпы салюта. Причем использовали настоящие советские орудия времен Великой Отечественной войны.

На просторах легендарного разъезда снова гремели орудия. 78 лет назад, здесь, в Дубосекове, зарождалось контрнаступление Советской армии. Отсюда же сегодня молодых призывников отправили на службу.

Источник фото: телеканал «360»

Для Советского Союза эта война могла закончиться еще в 1942, если не в 1941 году. Армия Гитлера успешно реализовывала теорию Блицкрига (молниеносной войны — прим. ред) и с каждым днем все ближе подбиралась к Москве. Решающая битва началась 30 сентября 1941 года. За эти семь месяцев на подступах к столице погибли, в общей сложности, до 1,5 миллиона человек. А это — более двух тысяч смертей за сутки. Статистика, конечно, примерная, и учитывает, в основном, потери среди солдат СССР и Третьего рейха. Сколько за это время погибло гражданских — мы, наверное, уже никогда не узнаем.

«Это был переломный момент в битве с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь ковалась победа, отсюда враг пошел прочь. В Сталинграде еще раз уступил и пошел уже обороняться, а не наступать», — отметил руководитель межрегиональной патриотической общественной организации «Сталинградский призыв» Дмитрий Чернихов.

Источник фото: телеканал «360»

Призывников провожали под залпы салюта из настоящих орудий Великой Отечественной войны. Грохот над старым разъездом — это акция «Выстрел памяти». Провожать призывников здесь решили по всем советским традициям: сначала речи, потом — салют. Все серьезно: это — ЗИС-3. Такими же пушками защищали Москву.

«Это все реальные орудия, участвовавшие в боях. Мы видим здесь пробоины. Это 76-миллиметровая пушка, здесь три образца 1942 года, конструктор Василий Гаврилович Грабин. Пушка предназначена для стрельбы по наземным целям», — рассказал военнослужащий Арсений Бороненков.

Источник фото: телеканал «360»

После салюта началась самая трогательная часть проводов — первая разлука, большое испытание.

«Ощущения очень тревожные. У меня даже слов нет, чтобы сказать. Мы очень рады, что сегодня такое мероприятие прошло, так торжественно его провели. Что мы еще раз повстречались со своими детьми», — сказала одна из мам призывников.

«Само собой, нервы играют по-своему, все-таки неизвестно, что дальше будет, неизвестно, во что жизнь выльется. Но, что надо делать, то надо делать. Пройдем, переживем», — отметил призывник.

Источник фото: телеканал «360»

Но разлука будет недолгой. Следующая встреча с родными произойдет на присяге. А это — близко. Все эти призывники отправятся в учебную часть во Владимирской области — всего в 300 километрах от дома.