Подмосковье 29 ноября 2022, 10:55 Будущих мультипликаторов начали обучать в Реутове

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Профессия мультипликатора всегда была очень востребована. Эти уникальные специалисты создают запоминающиеся сюжеты и героев, которых любят не только дети, но и взрослые. Теперь необычной профессии начали обучать в детском технопарке «Изобретариум» в Реутове.

Анна Трестьян – профессиональный фотограф, но четыре года назад пришла в мир мультипликации. С тех пор мультфильмы стали частью ее жизни. Искусству анимации Анна обучает воспитанников "Изобретариума".

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"Мультик на одну минуту делается даже не один день. Представляете, сколько занимает полнометражный фильм. Конечно, это очень много надо времени, терпения <...>. Одно дело, [когда] смотрим на экране, как все быстро происходит, красиво, весело. И другое – как это все создается», — рассказала педагог «Изобретариума» Анна Трестьян.

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Старшие ребята пробуют себя в компьютерной мультипликации, а дети помладше знакомятся с профессией художника-мультипликатора через рисованную анимацию. Каждый кадр они наносят на бумагу вручную и фотографируют на специальном мультстанке. В финале педагог монтирует отснятые изображения.

"Когда в конце они видят результат, несомненно, их это радует. И они продолжают творить, изучать новые техники. Они не останавливаются: придумывают персонажей, свои сюжеты", — сказала педагог «Изобретариума» Марина Васильева.

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