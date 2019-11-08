Будущих мам с тяжелой патологией вылечат в Подмосковье. Врачи представили уникальную разработку

Врачи Видновского перинатального центра запатентовали технологию проведения операций беременным с врастанием плаценты.

Врастание плаценты — тяжелая патология. Во время кесарева сечения у таких пациенток происходит массивная кровопотеря, что представляет большой риск жизни матери. Методика видновских врачей позволяет избежать переливания крови пациенткам даже с сильной кровопотерей.

«Наша методика заключается в том, чтобы не переливать большие объемы донорской крови пациенткам, поскольку это может быть крайне опасно для их здоровья. Мы разработали специальный метод заготовки собственной плазмы пациента перед операцией, который позволяет практически в 100% случаев избежать донорских гемотрансфузий, даже у пациенток с кровопотерей более трех-четырех литров. При этом мы сохраняем репродуктивное здоровье женщине», — рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

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Она рассказала, что перинатальный центр уже пять лет принимает принимает пациенток с нарушением плацентации, в том числе с самой тяжелой формой этой патологии — врастанием плаценты в стенку матки. В таких случаях требуется серьезная операция, при которой кровопотеря достигает 70%.

Татьяна Белоусова отметила, что ранее пациенток с такой патологией из Московской области направляли в федеральные клиники.

Видновские врачи родоразрешили уже 109 пациенток с врастанием плаценты в рубец. В 103 случаях проведена органосохраняющая, запатентованная в Видновском перинатальном центре операция.