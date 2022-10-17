Будущих абитуриентов Подмосковья пригласили на выставку «Образование и карьера» | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Будущих абитуриентов Подмосковья пригласили на выставку «Образование и карьера»

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Московская международная выставка «Образование и карьера» пройдет в «Гостином дворе» в столице 3 и 4 ноября. На ней об образовательных программах расскажет Московский государственный областной университет.

Представители МГОУ расскажут о программах бакалавриата, магистратуры и специалитета. Абитуриенты смогут выбрать для поступления один из 14 факультетов, где они смогут стать востребованными специалистами. О самых востребованных направлениях обучения расскажут на мастер-классах.

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Стенд вуза разместится слева от центрального входа Гостиного двора. Выставка пройдет 3 ноября с 11:00 до 18:00 и 4 ноября с 10:00 до 17:00.

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