Будущих абитуриентов Подмосковья пригласили на выставку «Образование и карьера» | 360°

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Будущих абитуриентов Подмосковья пригласили на выставку «Образование и карьера»

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Московская международная выставка «Образование и карьера» пройдет в «Гостином дворе» в столице 3 и 4 ноября. На ней об образовательных программах расскажет Московский государственный областной университет.

Представители МГОУ расскажут о программах бакалавриата, магистратуры и специалитета. Абитуриенты смогут выбрать для поступления один из 14 факультетов, где они смогут стать востребованными специалистами. О самых востребованных направлениях обучения расскажут на мастер-классах.

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Стенд вуза разместится слева от центрального входа Гостиного двора. Выставка пройдет 3 ноября с 11:00 до 18:00 и 4 ноября с 10:00 до 17:00.

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Ранее глава Минобразования региона Илья Бронштейн доложил губернатору Андрею Воробьеву об итогах первого учебного модуля. Самым заметным событием в жизни подмосковных школьников стала новая традиция с подъемом флага.

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