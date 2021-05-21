Будущие врачи и инженеры. Для выпускников Воскресенска прозвучал последний звонок

В школах Воскресенска прозвенел последний звонок. На традиционных школьных линейках собрались ученики, родители и главные виновники торжества — выпускники. Педагоги выступили с напутственными словами, первоклашки обещали перенять образовательную эстафету.

Одиннадцатиклассники по традиции танцевали вальс на своем последнем звонке.

«Очень волнительно осознавать, что уже закончилось детство. Выпускаемся из своей родной школы. Мы здесь 11 лет учились. Все уже погрустили. Всю последнюю неделю мы ходили и грустили. Очень тяжело расставаться с родными людьми», — поделилась эмоциями Ксения Цыганова, ученица 11 класса Лицея № 22 Воскресенска.

Классный руководитель Галина Толстова не понимает, когда ее пятиклашки успели вырасти. За все эти годы 11 класс для нее стал родным, а она для ребят второй мамой. Впереди у выпускников горячая пора экзаменов. Первый пройдет уже 31 мая.

«Мы во всеоружии! Наши ребята очень ответственные, поэтому, я думаю, что сил хватит, способностей хватит и у них будет все отлично», — рассказала Галина Толстова, классный руководитель 11 класса Лицея № 22 Воскресенска.

Лицей № 22 в Воскресенске — флагман школьного образования. Это подтверждают цифры. Стены учреждения покидают 55 выпускников, 21 из которых претендует на медаль «За особые успехи в учении».

«Лицей входит в 47 образовательных учреждений Московской области. Это одно из лучших учреждений. Больше всего медалистов, стобалльников. Действительно, учреждение, которое готовит специалистов, профессионалов», — отметил Артур Болотников, глава городского округа Воскресенск.

В школе № 4 выпускники сегодня сели за парты в последний раз. Одиннадцатиклассница Юлия Шлыкова уже знает, кем хочет стать. Девушка планирует поступать в медицинский вуз. Она окончила медицинский класс, да и в семье уже целая династия из докторов.

«Часто я бывала у мамы и смотрела, как она работает. Я понимаю, насколько важен ее труд, что она помогает людям выявить их болезни, что она отправляет их дальше лечиться и также мне нравится, как она делает все эти снимки, то есть как она их описывает, как сформирована ее работа», — рассказала Юлия Шлыкова, выпускница школы № 4 Воскресенска.

Впервые класс, где учатся будущие медики, в школе открыли еще в 1996 году. Помимо основной программы ребята углубленно изучают биологию и химию. Лекции приезжают читать педагоги из медицинского университета имени Пирогова. Такая профориентационная работа помогает школьникам определиться, кем они хотят быть: терапевтом, биоинженером или, например, военным врачом.

«Я выпустила класс в 2020 году, у меня трое выпускников поступили в Тихоокеанскую медицинскую академию на бюджет. Парень с девушкой дружили. Вот они приезжали на каникулах в январе из Владивостока, они учатся в разных группах на лечебном факультете. Им очень нравится», — рассказала Елена Смывина, учитель химии школы № 4 Воскресенска.

Сегодня у выпускников праздник: цветы, шарики, напутственные слова. Многие из ребят телефон не выпускают из рук — стараются запечатлеть каждое мгновение. А впереди у них экзамены, поступления и целая жизнь.