Подмосковье 19 апреля 2024, 12:28 Будущие ветеринары Подмосковья прошли практику Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Студенты Государственной ветеринарной академии имени Скрябина прошли производственную практику в животноводческих хозяйствах Подмосковья. Будущие врачи узнали, как проводится контроль санитарного состояния рынка, а также научились составлять отчеты по результатам проделанной работы.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главного государственного ветеринарного инспектора региона Сергея Воскресенского, ежегодная практика помогает студентам получить разносторонний опыт и навыки во всех отраслях ветеринарии, чтобы успешно сдать выпускные экзамены и приступить к работе.

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«Нередко студенты возвращаются на место прохождения практики в качестве молодых специалистов», — рассказал Воскресенский.

Будущие ветеринары научились проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, меда, рыбы, яиц, растительной продукции.

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