Подмосковье 16 января 2023, 16:05 Будущие спасатели приняли присягу в Ногинском центре МЧС России

Читать 360tv в

В Ногинском центре МЧС России приняли присягу 80 будущих спасателей. Следующие 11 месяцев их ждет физическая, дисциплинарная и профессиональная подготовка. В торжественной церемонии принял участие глава Богородского округа Игорь Сухин.

По словам начальника Ногинского спасательного центра МЧС России генерал-майора Евгения Гаврилюка, часть молодых специалистов станет водителями категории С, другие будут заниматься охраной оборонных объектов, а остальных направят в кинологический и учебно-тренировочный центр.

Реклама

«Специальностей много <…>. Естественно, часть ребят останутся служить по контракту. <…> Я хочу им пожелать гордости за ту часть, в которой они будут служить, — за наш ногинский легендарный спасательный центр», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Реклама

Рядовой Александр Морозов стал одним из тех, кто принял присягу. Он давно решил, что быть спасателем — его призвание.

«У меня был опыт работы с снаряжением альпинистским, со спасательным. Я раньше занимался спортивным туризмом. <…> Нас учили, как правильно вязать носилки, как работать с оборудованием, как вытаскивать людей из труднодоступных мест, например из горных ущелий, как их правильно завязывать, как их поднимать», — рассказал Александр Морозов.

В конце мероприятия кинологи, пиротехническая группа и аварийно-спасательный расчет показали новобранцам особенности работы своих подразделений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».