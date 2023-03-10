Подмосковье 10 марта 2023, 14:08 Будущие лоры побывали на производстве слуховых аппаратов во Фрязине

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Ординаторы Российской медицинской академии непрерывного образования побывали на производства слуховых аппаратов во Фрязине. Компания является лидером в России по разработке и изготовлению техсредств для людей с ограниченными возможностями.

Также студенты посетили лабораторию Protez Studio. Здесь производят индивидуальные эктопротезы для эстетической коррекции дефектов лица и конечностей.

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«На подобной экскурсии я впервые, интересно было послушать про слуховые аппараты, потому что сам являюсь будущим лор-врачом, узнал для себя много нового», — сообщил ординатор Зубаир Абдулмажидов.

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По словам будущего лора, в некоторых ситуациях слуховой аппарат необходим. Однако часто бывает, что пациент может оперироваться, а может надеть устройство для слуха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей.

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