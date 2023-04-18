Подмосковье 18 апреля 2023, 02:30 Будущие банковские работники из Подмосковья поучаствуют во Всероссийском чемпионате в Мытищах Роман Яковлев

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Студенты и школьники Московской области поучаствуют во Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству. Мероприятие пройдет на базе Российского университета кооперации в Мытищах с 17 по 22 апреля.

Будущие специалисты финансового сектора в режиме реального времени попытаются самостоятельно решить проблемы клиента, который обратится к ним за помощью.

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«Конкурсанты полностью погрузятся в роль сотрудника банка. Сама конкурсная программа будет состоять из трех модулей», — сообщила главный эксперт чемпионата, менеджер компетенции «Банковское дело» Наиля Фейзрахманова.

Один из участников чемпионата Андрей Кутузов учится на втором курсе колледжа Российского университета кооперации по специальности «Банковское дело».

«Я долго готовился, чтобы попасть на этот чемпионат. Думаю, важным этапом соревнований будет практическая часть», — заявил Кутузов.

Победители и призеры чемпионата получат возможность пройти стажировку на базе предприятий — партнеров чемпионатного движения и получить предложение о трудоустройстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил техникум имени Гагарина в Люберцах и пообщался со студентами. Молодые люди рассказали, как выбирали будущие профессии, и поделились планами на будущее.

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