Подмосковье 04 мая 2023, 21:39 Будущие аграрии из Коломны прошли практику в подмосковном тепличном комплексе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Первая группа студентов Коломенского аграрного колледжа имени Козлова начала проходить практику в селекционно-семеноводческом комплексе «Агрофирмы-Партнер». Их научат основам семеноводства, селекции и растениеводства на практике, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В селекционно-семеноводческом комплексе сейчас организуют школу наставничества, для этого двое сотрудников получают дополнительное образование по профессии „Мастер производственной практики (педагог-наставник)“. Аграрии смогут выстроить программу обучения новых кадров, основываясь не только на знаниях в сфере сельского хозяйства, но и с педагогической точки зрения», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Сейчас комплекс активно ищет новые кадры. Средняя зарплата специалистов на предприятии выше рынка в Коломне. Будущим сотрудникам предоставят транспорт, форменную одежду и современное оборудование для работы.

Практику проходят в рамках договора между комплексом и крупными работодателями, такими как АО «Озеры», ФГУП АПК «Непецино», ООО «ТуламашАгро», АО «Предприятие Емельяновка» и других.

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