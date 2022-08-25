«Будущее страны в ваших руках». Михалков обратился к подмосковным учителям

Будущее России находится в руках учителей, заявил кинорежиссер Никита Михалков на Форуме педагогов Подмосковья. По его мнению, именно учителя могут вложить в сознание ребят добрые и светлые мысли.

«В ваших руках, через ваше сознание, через вашу убежденность, ваш профессионализм, в ваших руках находится будущее всей великой, огромной страны. Сегодня дети, завтра — народ», — рассудил он, обращаясь к собравшимся.

Михалков пояснил, что имеет в виду под идеологией, без которой, по его мнению, «не может жить такого масштаба страна, как Россия»:

«Я не против того, чтобы были разные точки зрения, я не против того, чтобы подходить к разным историческим событиям с разных сторон, рассматривать их. <…> Идеологию надо понимать не как коммунистическую, а как всего-навсего договоренность между народом и государством, по каким законам им жить», — рассказал режиссер.

Он подчеркнул: когда в Конституции государственная идеология запрещена, значит, разрешены все остальные идеологии — «и они цветут». Михалков напомнил, как американский трейдер, финансист Джордж Сорос подарил детям тетради, на последней странице которых были изображены американские президенты.

«Ребенку закладывается в сознание, что раз эти люди здесь, значит, они важны. <…> На каком-нибудь американском учебнике или тетради есть полководцы Жуков, Рокоссовский?» — возмутился кинорежиссер.

Он призвал учителей воспитать в людях «иммунитет» к западной диктатуре.

«Вы понимаете, что североатлантическая диктатура существует везде. <…> И дело не в том, чтобы не любить и клеймить Запад. Дело в том, чтобы воспитать иммунитет в человеке. Это как дерево — когда есть корневая система, ветер может в разные стороны гнуть ветки и отрывать листья», — отметил Никита Михалков.