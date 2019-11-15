Будущее российской армии. Как работает технополис «ЭРА»

В уникальном центре Минобороны — технополисе «Эра» представили первые разработки в микроэлектронике. Для нужд ведомства там создают роботов и испытывают биотехнические системы. С ними познакомилась корреспондент «360».

Этим ребятам в белых халатах не больше 30. Можно только предположить, что сейчас творится в голове у каждого: микросхемы, роботы, космические аппараты. Здесь представлены разработки по десяткам направлений — от биотехнологий до системы распознавания лиц.

Источник фото: телеканал «360»

Применение таких технологий не ограничивается контрольно-пропускной системой, например, которая используется при спасательных операциях. В данном случае камера на квадрокоптере не просто фиксирует человека, а классифицирует его как утопающего. Через секунду к нему летит спасательный круг. Проводить эксперименты на море — святое дело. Технополис находится в Анапе, у моря. 17 гектаров земли не только для работы, но и для жизни, как на курорте.

Источник фото: телеканал «360»

Еще здесь собственный ледовый дворец, тренажерный зал и даже хамам. Рядом — научно-производственный центр «Кулибин» — по сути, мини-завод по производству экспериментальных образцов.

«Мы пытаемся следовать деятельности Кулибина, делаем все в лучших его традициях. Сделать то, не знаю, что При этом, чтобы оно работало и имело серьезные характеристики, которые обеспечивают преимущества», — отметил руководитель научно-производственного центра Александр Колесников.

Здесь нет регламентов и правил. Мысль, гипотеза, проект, реализация — совсем неармейский подход. Но он работает. И по словам первого заместителя министра обороны, есть не только что показать, но и внедрить.

Источник фото: телеканал «360»

«Будет, что доложить сегодня министру обороны, который доложит уже верховному главнокомандующему о том, что „ЭРА“ начала давать продукцию», — сказал первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

И это только первые шаги в работе технополиса. Революция в науке — следующий шаг. А для армии нет невозможного.