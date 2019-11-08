  • Будущее экономики в руках молодых. Форум «Стартап-2019» открылся в Красногорске

    08 ноября 2019, 12:10

    Елена Маркелова, Ольга Крылова

    Молодые предприниматели Подмосковья в течение двух месяцев смогут развивать бизнес-проекты и повышать уровень знаний в маркетинге. В Доме правительства Московской области стартовал форум «Стартап-2019», который открывает «Школу молодого предпринимателя».
    Будущее экономики в руках молодых. Форум «Стартап-2019» открылся в Красногорске

    На открытии форума к участникам обратился заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

    «Такие программы крайне важны для регионов, для страны. Эффективность экономики зависит от малых и средних предпринимателей», — сказал Хромов.

    Он добавил, что основная задача наставников — подсказать молодым предпринимателям, как найти новые сферы для ведения бизнеса и указать пути решения, которые помогут выйти за существующие рамки.

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    «Молодость хороша тем, что она не видит тормозов, границ и берегов. Это очень хорошее качество. Она еще не напугана, она еще не знает всех законов. Это плюс, потому что вы дерзаете, делаете новое, выходите за рамки. И наша задача в рамках этой школы, задача наших наставников — подсказать вам пути решения, которые вам помогут правильно выйти за те рамки бизнеса, которые сейчас существуют, найти новые сферы», — сказал зампред регионального правительства.

    Будущее экономики в руках молодых. Форум «Стартап-2019» открылся в Красногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Мероприятие организовано Министерством инвестиций и инноваций Московской области для начинающих и действующих предпринимателей Подмосковья. На форуме обсудят, какие навыки необходимы для успешного ведения бизнеса, а также поговорят о трендах продаж и ценности предпринимателя.

    «Сейчас идет большая волна цифровизации, обновляются возможности логистики, появляются все новые и новые направления бизнеса, то, чего раньше не было. Мировая индустрия тех же компьютерных игр — это сотни миллиардов долларов выручки. 30 лет назад об этом никто даже не думал и такую сферу с такими цифрами даже не рассматривал. Поэтому наша задача дать вам возможность пообщаться с менторами, с коучерами», — обратился Вадим Хромов к участникам форума.

    Депутат Государственной думы Оксана Пушкина также поприветствовала участников «Стартапа-2019». Она отметила, что прежде чем начинать любое дело, необходимо понять, зачем это нужно.

    Прежде чем с чего-то начать, нужно ставить себе вопрос — о чем эта история. Если вы не можете сформулировать ответ — ничего дальше не будет.

    Оксана Пушкинадепутат Госдумы

    «Прежде чем с чего-то начать, нужно ставить себе вопрос — о чем эта история. Как только вы задаете этот вопрос, придя на госслужбу, придя сюда, начиная бизнес, если вы не можете сформулировать ответ — ничего дальше не будет. Максимально честно отвечать на этот вопрос очень сложно. Если ради денег, то, как правило, это в никуда. Конечно, должно быть открыто сердце к тому, что вы делаете», — сказала Оксана Пушкина.

    Будущее экономики в руках молодых. Форум «Стартап-2019» открылся в Красногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Акселератор «Школа молодого предпринимателя» позволит бизнесменам, которые пройдут первичный отбор проектов, получить необходимые знания для реализации своей бизнес-идеи или запуска проекта. Победители получат бесплатную поддержку развития бизнес-проекта: информационную кампанию, участие в федеральных выставках и программе «Экспортный инкубатор».

    Акселерацию в школе смогут пройти порядка 800 бизнесменов Подмосковья, длительность программы обучения составит 1,5 месяца.

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    Специальными гостями форума стали президент компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция» Александр Кравцов; основатель Adventum и «Фабрика окон», создатель форума историй #Любиточтоделаешь Артем Агабеков; автор и ведущий обучающего курса для собственников бизнеса «Система на миллиард» Алексей Воронин; фермер-сыровар и блогер, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.