Будущее экологии Подмосковья возложили на детей

Дети могут научить родителей «экологической грамотности», считает заместитель председателя правительства Московской области и министр экологии региона Дмитрий Куракин. По его мнению, именно маленькие жители Подмосковья объясняют родственникам, как правильно разделять мусор и обращаться с отходами.

В беседе с Куракиным «360» затронул тему экологического образования. По словам министра, в Московской области у людей проснулся интерес к этому вопросу именно после проблем со свалками, возникших несколько лет назад.

«Возникла такая ситуация, когда каждого жителя Московской области и даже Москвы стали интересовать вопросы экологии. И поэтому этот интерес подтолкнул людей к самообразованию. В том числе они и нам адресовали запрос на определенные образовательные мероприятия и определенные просветительские программы», — рассказал министр экологии Подмосковья.

Однако в большей степени власти рассчитывают на детей, которые проявляют более ответственное отношение к экологии. Зачастую дети сами могут объяснить родителям основы обращения с мусором.

Мы убедились в том, что ребенок, приходя домой из школы, начинает учить своих родителей, как правильно бросать мусор в пакеты, чтобы выполнять правила раздельного сбора, и как нужно, например, вести себя в лесах, на природе и так далее. Вот эти меры оказываются наиболее эффективными Дмитрий Куракин.

Для школьников даже сделали специальные классы, в которых ребятам объясняют, почему к обращению с мусором нужно относиться ответственно.

Куракин рассказал, что жители Подмосковья постепенно сами начинают разбираться в вопросах мусора, потому что лично столкнулись с этой проблемой из-за полигонов в регионе. С этим помогают образовательные мероприятия и просветительские программы. Организовывать их помогают в том числе общественники и волонтерские организации.

«У нас в прошлом году был прекрасный конкурс экологических проектов, в который люди были вовлечены, боролись за призовые места, за премии. И самое главное, что нужно было получить, — дальнейшая реализация этих проектов. Приходили школьники, рассказывали, что они делали у себя в школах. Это действительно работает», — заключил министр.