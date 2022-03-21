Будущее благоустройство набережной реки Осетр обсудят с жителями Зарайска

В Зарайске 22 марта обсудят благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Белого колодца, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области. Территорию отобрали для участия в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Глава подмосковного ведомства Михаил Хайкин назвал вовлечение жителей крайне важным элементом благоустройства.

«С каждым годом мы убеждаемся, насколько важно вовлекать людей в процесс благоустройства территорий. Только благодаря коммуникации с жителями мы понимаем, какая именно территория подлежит благоустройству в первоочередном порядке, какие виды работ на территории будут интересны и востребованы», — подчеркнул он.

Встреча начнется в 15:00 по адресу: улица Ленинская, 46.

Оставить свои предложения по функциональному наполнению набережной можно также в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа Зарайск с 08:00 до 17:00 до 23 марта включительно либо заполнить форму по ссылке.

В 2020 году Зарайск уже становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2019 году в рамках победы в конкурсе в городе благоустроили Красноармейскую улицу и площадь Революции, а в 2020 году — набережную реки Осетр.