Подмосковье 18 ноября 2023, 02:00 Будущая медсестра из подмосковного колледжа стала «Студентом года» Министерство образования МО

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В Красногорске определили студента года. Титул достался будущей медсестре Елизавете Герасимовой — студентке четвертого курса Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

В финал вышли еще пять студентов. Это Ксения Смирнова из Красногорского колледжа, Алексей Кива из РАНХиГС, Анастасия Суина из педагогического колледжа «Мир знаний» и Александра Нечаева из Красногорского экономико-правового техникума.

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«Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся учебных организаций. В первую очередь, его задачей является активизация участия студентов в общественной, творческой, спортивно-массовой и волонтерской деятельности», — сообщил замначальника управления и начальник отдела молодежи Анастасия Муринец.

Конкурс состоял из трех этапов. Это «Визитная карточка», «Мы вместе» и «Яркая страница студенческой жизни».

«Уже на первом курсе нам пришлось столкнуться с серьезными испытаниями — это COVID-19. Мы как добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым, болеющим или находящимся на самоизоляции людям», — подчеркнула победительница.

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