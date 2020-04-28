Как проходят будни женщин-работников подмосковного благотворительного фонда во время пандемии

В ситуации пандемии неравнодушные жители Подмосковья сплачиваются и помогают тем, кто в этом больше всего нуждается — многодетным семьям, пожилым и одиноким людям. Благотворительные фонды работают, не отдыхая. Женщины ничуть не уступают мужчинам, работают в полную силу и делают все возможное.

Екатерина Зеленцова — президент благотворительного фонда «Окно в мир». Она организовала развоз овощей нуждающимся семьям. Процессом погрузки 17 машин женщина занимается сама.

Огурцы окажутся на столах 850 семей в Королеве, 320 — в Коломне, 250 — в Красноармейске и почти тысячи в Подольске. Первые в списке — многодетные и семьи с больными детьми.

А обеспечила фонд краснодарскими овощами Оксана Аксянова, координатор организации «Объединение многодетных семей». Она получила от Краснодарского агрокомплекса 17 палетт огурцов и передала их подмосковному фонду.

Коробки с огурцами по семьям тоже развозит женщина. Татьяна Наумова — мать троих детей и волонтер. Она не понаслышке знает, как трудно накормить большую семью, поэтому и вызвалась помогать.

Подробности — в сюжете канала «360».