Как проходят будни женщин-работников подмосковного благотворительного фонда во время пандемии
Екатерина Зеленцова — президент благотворительного фонда «Окно в мир». Она организовала развоз овощей нуждающимся семьям. Процессом погрузки 17 машин женщина занимается сама.
Огурцы окажутся на столах 850 семей в Королеве, 320 — в Коломне, 250 — в Красноармейске и почти тысячи в Подольске. Первые в списке — многодетные и семьи с больными детьми.
А обеспечила фонд краснодарскими овощами Оксана Аксянова, координатор организации «Объединение многодетных семей». Она получила от Краснодарского агрокомплекса 17 палетт огурцов и передала их подмосковному фонду.
Коробки с огурцами по семьям тоже развозит женщина. Татьяна Наумова — мать троих детей и волонтер. Она не понаслышке знает, как трудно накормить большую семью, поэтому и вызвалась помогать.
Подробности — в сюжете канала «360».