Подмосковье 21 февраля 2023, 19:01 «Будет сделано все»: спикер Мособлдумы рассказал, как регион будет помогать семьям мобилизованных

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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал, как регион продолжит помогать семьям мобилизованных. Он также согласился с содержанием послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Брынцалов заявил, что главной темой выступления стала специальная военная операция на Украине.

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«Президент подчеркнул, что война против народа Донбасса была развязана еще в 2014 году, что Запад, сейчас это говорится уже открыто, готовился к противостоянию с Россией все восемь лет», — заявил спикер парламента.

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В послании Путин призвал уделить особое внимание военнослужащим и их семьям. Председатель Мособлдумы заявил, что в Подмосковье сделано все, чтобы выполнить задачи, поставленные президентом.

«За каждой семьей мобилизованного закреплены депутаты, которые действуют проактивно, помогают решать все возникающие проблемы. Мы приняли целый ряд льгот для участников СВО, в постоянном режиме отслеживаем, как исполняются эти меры, и по необходимости их корректируем», — пояснил Игорь Брынцалов.

По его словам, в области приняли закон о реабилитации военнослужащих.

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