26 декабря 2023, 18:09
«Будет исполнена». Вице-губернатор Подмосковья осуществит мечту подростка из Мариуполя
Вице-губернатор Подмосковья Тресков исполнит новогоднюю мечту юноши из Мариуполя
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Ему достался шар с мечтой 16-летнего парня из Мариуполя. Молодой человек хочет стать киберспортсменом и попросил у Деда Мороза игровую консоль.
«Мечта будет исполнена!» — подчеркнул Тресков.
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Благотворительную акцию «Елка желаний» организовало «Движение первых». Старт мероприятию 4 декабря 2023 года дал президент России Владимир Путин.
Исполнить новогодние желания детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми формами заболеваний, а также ребят из семей военнослужащих и участников СВО, из новых регионов России может каждый. Для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф.
Также в этом году в Московской области исполнят желания ребят с подшефных региону территорий. За пять лет существования акции удалось осуществить мечты более 106 тысяч детей.
Депутат Госдумы Алла Полякова тоже присоединилась к «Елке желаний». Она пообещала исполнить мечту юной жительницы Мариуполя — подарить ей ноутбук.
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