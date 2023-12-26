Эксклюзив 26 декабря 2023, 18:09 «Будет исполнена». Вице-губернатор Подмосковья осуществит мечту подростка из Мариуполя Вице-губернатор Подмосковья Тресков исполнит новогоднюю мечту юноши из Мариуполя

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Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Ему достался шар с мечтой 16-летнего парня из Мариуполя. Молодой человек хочет стать киберспортсменом и попросил у Деда Мороза игровую консоль.

«Мечта будет исполнена!» — подчеркнул Тресков.

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Благотворительную акцию «Елка желаний» организовало «Движение первых». Старт мероприятию 4 декабря 2023 года дал президент России Владимир Путин.

Исполнить новогодние желания детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми формами заболеваний, а также ребят из семей военнослужащих и участников СВО, из новых регионов России может каждый. Для этого нужно зайти на сайт елкажеланий.рф.

Также в этом году в Московской области исполнят желания ребят с подшефных региону территорий. За пять лет существования акции удалось осуществить мечты более 106 тысяч детей.

Депутат Госдумы Алла Полякова тоже присоединилась к «Елке желаний». Она пообещала исполнить мечту юной жительницы Мариуполя — подарить ей ноутбук.