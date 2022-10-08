«Будем воевать за братьев». Старший сержант из Подмосковья отправился на мобилизацию в хорошем настроении | 360°

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«Будем воевать за братьев». Старший сержант из Подмосковья отправился на мобилизацию в хорошем настроении

Старший сержант в запасе из Реутова Иванов отправился на мобилизацию в хорошем настроении

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Старший сержант в запасе Олег Иванов из Реутова отправился в военкомат Балашихи, чтобы отдать долг Родине. Он признался «360», что идет на мобилизацию в хорошем настроении и уверен в победе.

Олег Иванов был замкомандира взвода войсковой части в Москве, до этого полтора года служил на Урале. Военно-учетная специальность — старший стрелок. Собраться на мобилизацию Иванову помогли власти Реутова, за что он очень благодарен.

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«Мобилизован, как и остальные наши ребята, по повестке 6 октября, 8-го уже явились отдать долг Родине. Мы там уже бывали и во второй раз побываем, ничего страшного. Будем за своих братьев воевать», — заметил мужчина.

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Он констатировал, что теперь Донбасс, Херсонская и Запорожская области — «наша семья, как и было изначально, просто они числились на Украине».

«Хочу пожелать тем, кто уже там и еще здесь, не бояться. Жизнь все поставит на места. Всем ребятам удачи, мы победим», — обратился к мобилизованным Олег Иванов.

По его мнению, «если идти с негативом туда, лучше вообще не идти». Иванов признался, что у него настроение приподнятое.

«Все будет хорошо, вернемся домой к своим семьям», — уверен мужчина.

Реутов

Балашиха

Частичная мобилизация в РФ

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