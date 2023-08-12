Подмосковье 12 августа 2023, 16:10 «Будем увеличивать количество команд». Воробьев — о Кубке Овечкина в Красногорске Фото: Константин Семенец

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В Красногорске состоялся турнир на Кубок Александра Овечкина. В соревнованиях поучаствовали 12 детских команд, в том числе три из Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев посетил финал хоккейного события и поблагодарил организаторов и спортсменов.

В четвертый раз последний день соревнований принимала Арена имени Владимира Петрова в Красногорске. Воробьев поблагодарил за участие в организации Кубка Александра Овечкина и его маму Татьяну Николаевну.

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«Спасибо всем нашим легендам хоккея, приехавшим сегодня и, конечно, командам-участникам — мы знаем, как переживают их сверстники, родители. Арена сегодня была полная, думаю, мы и дальше будем успешно проводить турнир и увеличивать количество команд. У нас появляются новые Ледовые дворцы, катки — все они востребованны», — заявил Воробьев.

В этом году в соревнованиях поучаствовали команды из Челябинска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ярославля и Казани. Подмосковье на турнире представили коллективы «Витязь», «Балашиха» и «Атлант».

Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец

В финал вышли прошлогодний победитель ЦСКА и команда из Санкт-Петербурга. Со счетом 7:2 выиграли москвичи.

«Ажиотаж огромный, ребята довольны — это самое главное, потому что турнир делается для них. Как Андрей Юрьевич сказал, мы будем пытаться делать его более масштабным, приглашать больше команд — на следующий год планируем не 12, а уже 24. Потому что есть интерес», — заявил Овечкин.

Фото от пресс-службы Минспорта Подмосковья Фото от пресс-службы Минспорта Подмосковья Фото от пресс-службы Минспорта Подмосковья Фото от пресс-службы Минспорта Подмосковья

Перед финальной игрой состоялся гала-матч между «Легендами хоккея» и блогерами. Еще одной изюминкой юбилейного Кубка Овечкина стал киберхоккейный турнир «Кибер ОвиCUP» с призовым фондом в один миллион рублей. В нем поучаствовали более 330 человек из разных регионов России.

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