Подмосковье 30 ноября 2022, 16:31 «Будем равняться на вас!» Андрей Воробьев поздравил членов Московского областного Совета ветеранов Глава Подмосковья Андрей Воробьев наградил ветеранов региональной организации Пресс-служба губернатора Московской области

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил торжественное мероприятие по случаю 35-летия со дня основания Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Губернатор поблагодарил ее участников за жизненную позицию и пообещал, что новое поколение будет равняться на них.

Ветеранов поблагодарили за неравнодушие

Губернатор тепло поприветствовал членов областной ветеранской организации. Он напомнил, что в разные годы ее возглавляли уважаемые люди, которые оказывали помощь и поддержку властям Подмосковья. По словам Андрея Воробьева, работа и неравнодушное отношение ветеранов имеют огромное значение для Московской области.

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«Сейчас мы особенно должны быть единым целым. Еще раз хотел сказать, что ваша активная позиция, ваша вовлеченность имеют огромное значение. Спасибо вам за это и так держать! Будем равняться на вас!» — подчеркнул Воробьев. Он наградил некоторых участников организации.

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Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Жителям Подмосковья дали добрый наказ

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Сердюк, которая отметила 100-летие 12 ноября, вручили орден преподобного Сергия Радонежского. Она обратилась к присутствующим и назвала всех своими детьми. Ветеран пожелала им крепкого здоровья на благо России.

«Я прошу вас как детей — любите русский язык, любите русскую литературу, любите свою Родину, потому что лучше, чем наша страна, нет нигде и никого в мире. А вам всем доброго здоровья. Как говорил один врач, „Спешите делать добро“, и тогда все у всех будет хорошо», — отметила Мария Сердюк.

Председатель областной ветеранской организации Виктор Пикуль поблагодарил Андрея Воробьева за высокую оценку деятельности.

«Мы будем и дальше достойно нести великое знамя Победы и воспитывать молодежь в духе лучших патриотических традиций», — добавил он.

Ранее Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих из Наро-Фоминска. Губернатор пообещал им помочь в решении ряда проблем.