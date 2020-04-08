БУДЬДОМА360: «босой» челлендж поддержали в Подмосковье

В Подмосковье начали вывешивать обувь за окно для того, чтобы поддержать всех, кто находится на самоизоляции. Акция проходит под девизом #БУДЬДОМА360. Изучать обувные композиции в деревне Сапроново Ленинского округа отправился корреспондент «360».

Челлендж в поддержку самоизоляции предложили исполнить здесь целым домом. Обувь просто выставлена на подоконники и кондиционеры или повешена на шнурки. Практически каждая семья выставила 2 или 3 пары обуви. И это все не просто так — это новый челлендж, запущенный в рунете @MBN360.

Источник фото: телеканал «360»

«В первую очередь, для поднятия настроения, духа, для того, чтобы дети получали удовольствие, улыбались побольше, потому что на самоизоляции, конечно, грустно. В общем, чтобы было весело», — делится участник флешмоба Андрей Борисов.

Источник фото: телеканал «360»

Дело оставалось за малым — убедить старшую по дому и вторгнуться в общий чат с веселым предложением, но и это не составило особого труда.

«Мне эта идея очень понравилась, на самом деле — очень замечательная, сейчас, когда люди на удаленке и по большому счету дома уже нечем заняться — наш народ активно отозвался на такое мероприятие!» — отметила председатель совета дома в деревне Сапроново Татьяна Спирина.

Если вы тоже решите принять участие во флэшмобе и поддержать самоизолировавшихся себя — вывешивайте за окно обувь, которая вам не нужна — все равно никуда не ходите. Снимайте это на видео и выкладывайте в свои соцсети. Ставьте хэштег #БУДЬДОМА360, отмечайте аккаунт @MBN360 и поднимайте настроение всем вокруг!