Подмосковье 25 января 2023, 20:58 БТИ Подмосковья за год подготовило документацию для 16 учебных заведений

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В 2022 году Московское областное бюро технической инвентаризации (БТИ) подготовило документацию для 16 вузов и сузов региона. Они расположены в Москве, Люберцах, Бронницах, Долгопрудном, Мытищах, Химках и других округах.

«В основном это проведение технической инвентаризации, по результатам которой изготавливаются технические паспорта и справки о техническом состоянии объектов, а также проведение кадастровых работ, по результатам которых изготавливаются технические планы», — сообщила гендиректор БТИ Елена Казимир.

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Казимир поздравила студентов с Татьяниным днем и пожелала им крепкого здоровья и успехов учебе.

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