БТИ Подмосковья получило почти 90 тысяч обращений на горячую линию с начала года

Ежедневно сотрудники колл-центра БТИ Московской области обрабатывают около 400 обращений. С начала года на горячую линию бюро поступило 86 737 звонков.

Генеральный директор областного БТИ Елена Казимир отметила, что полученные данные в очередной раз указывают на ключевую роль колл-центра во взаимодействии между учреждением и клиентами.

В пресс-службе бюро рассказали, что чаще всего жители Подмосковья звонят по вопросам оформления технических паспортов и планов. Люди обращаются за предоставлением архивных данных, а также документов для оформления прав на жилые дома и хозяйственные постройки.

Единый кол-центр БТИ Московской области создали в 2019 году, и с тех пор качество предоставления информации значительно повысилось. Горячая линия работает с 08:00 до 20:00 часов без выходных.

В Подмосковье начал работу мобильный офис БТИ. По словам гендиректора областного бюро, в передвижном кабинете создали все необходимые условия для приема и заключения договоров.