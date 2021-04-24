Брынцалов вместе с жителями Балашихи убрал сквер Победы и возложил цветы к памятнику

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым и министром культуры Московской области Еленой Харламовой благоустроили территорию сквера Победы. Также они возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы. Сегодня в регионе состоялся масштабный субботник.

«Мне кажется особенно ценным, что участвует молодежь: ребята показывают тем самым, что понимают важность событий тех времен и готовы своими руками сохранять и беречь памятники героям войны», — сказал Игорь Брынцалов.

Источник фото: пресс-центр Мособлдумы

В пресс-службе отметили, что стела Победы — важный и знаковый объект для города. Она была заложена в ноябре 1973 года, а открыта через два года — к 30-й годовщине Победы. Житель Железнодорожного Петр Силин стал автором этого монумента. На мраморных плитах стелы выбиты фамилии 125 жителей поселка Обираловка (так раньше назвался Железнодорожный), которые не вернулись с войны.