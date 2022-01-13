Брынцалов рассказал об основных задачах Мособлдумы в первом квартале

Мособлдума провела первое в новом году заседание. На нем рассмотрели около 10 вопросов, а в план работы на квартал включили 80.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что основные задачи регионального парламента не изменились. Это достижение целей, поставленных президентом России и губернатором Подмосковья.

Задачей по-прежнему остается обеспечение всех условий для качественной, комфортной жизни в нашем регионе Игорь Брынцалов.

По его словам, в Мособлдуме уже наметила план работы на первый квартал. В основном это поддержка семей, развитие здравоохранения, обеспечение учеников горячим питанием и строительство социально важных объектов.

Ранее Брынцалов подчеркнул, что поддержка детей-сирот и пенсионеров станет одним из приоритетов Мособлдумы в 2022 году.